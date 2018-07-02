Россия продлила ограничения украинского транзита

До конца текущего года РФ продлила запрет на перевозки через территорию страны определенных товаров с Украины в Казахстан и Киргизию. С соответствующим указом, подписанным Владимиром Путиным, можно ознакомиться на портале правовой информации.

В начале 2016 года Москвой запрещен транзит автомобильных и железнодорожных перевозок с Украины, в отношении которых в России действуют ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нуля, а также товаров, включенных в санкционный перечень.

С июля 2016 года запрет расширен в отношении таких товаров с Украины, идущих в Казахстан и Киргизию через российскую территорию. Киев обвинил Москву в блокировании транзита украинских товаров и нарушении норм ВТО. Указ продлен до 30 июня 2018 года.

Между тем в правительстве заявили, что Россия может снять запрет на транзит товаров с Украины в Евразийский экономический союз, если появится возможность полностью прослеживать их путь.