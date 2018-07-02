Вратарь "Челси" покинул клуб без единого сыгранного матча за восемь лет

Один из резервных вратарей лондонского "Челси" Матей Делач покинул клуб. Хорватский голкипер числился в команде на протяжении восьми лет, однако за это время он так и не смог сыграть за "синих" ни в одном официальном матче. Об этом сообщает Спорт24.Ru.

Делач пополнил ряды лондонцев в 2010 году, когда перешел из хорватского "Интера". Однако он столкнулся с проблемами в получении разрешения на работу в Великобритании, после чего для получения игровой практики его семь раз отправляли в аренду в другие клубы.

30 июня 2018 года истек срок его контракта с "Челси" и было принято решение его не продлевать. После завершения сотрудничества с лондонским клубом 25-летний голкипер подписал постоянное соглашение с датским клубом "Хорсенс".