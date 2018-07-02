Российские полки и дивизии получили "иностранные" названия

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований некоторым полкам и дивизиям. Это должно способствовать сохранению воинских исторических традиций, а также воспитанию военнослужащих в духе преданности Отечеству, поясняется в документах, размещенных на портале правовой информации.

В частности, 381-й артиллерийский полк получил почетное наименование гвардейский Варшавский Краснознаменный, 933-му зенитному ракетному полку присвоено наименование Верхнеднепровский, 90-я танковая дивизия стала гвардейской Витебско-Новгородской, 163-й танковый полк — гвардейским Нежинским, 6-й танковый полк — гвардейским Львовским, 102-й мотострелковый полк — Слонимско-Померанским, 68-й танковый полк — гвардейским Житомирско-Берлинским, а 400-й самоходный артиллерийский полк – Трансильванским.

150-я мотострелковая дивизия получила название Идрицко-Берлинская, 856-й самоходный артиллерийский полк переименован в гвардейский Кобринский, а 144-я мотострелковая дивизия — в гвардейскую Ельнинскую.