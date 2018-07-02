Буйный пассажир набросился на бортпроводника в парижском аэропорту. Видео

Очевидец, находившийся на борту воздушного судна популярного лоукостера EasyJet, запечатлел конфликт между пассажиром и бортпроводником, произошедший в минувшую пятницу, 29 июня, в парижском аэропорту Шарль-де-Голль.

По рассказам очевидцев, рейс из столицы Франции на Майорку готовился к вылету с двухчасовой задержкой. Не исключено, что именно это и стало причиной недовольства одного из пассажиров, который, как утверждается, напал на члена экипажа после беседы на повышенных тонах.

Вызванные сотрудники службы безопасности скрутили дебошира и буквально вынесли его обратно в терминал.

В результате выходки буйного пассажира рейс был перенесен на 11 часов утра субботы, сообщают СМИ.