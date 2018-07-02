Появилось видео усмирения разбушевавшегося болельщика сотрудниками Росгвардии

Некоторые воронежцы с неудовольствием вспоминают воскресный вечер, когда футбольные болельщики, обрадованные победой российской сборной по футболу, вышли на центральную улицу и частично перекрыли движение автомобилей. Пользователи социальных сетей рассказывают, что особенно активные фанаты бегали по автомобилям.

Так, один восторженный болельщик умудрился забраться на патрульную машину и совершить на ней несколько радостных прыжков. Спустился он прямо в руки сотрудников Росгвардии, которые для прекращения противоправных действий применили к буйному фанату спецсредства травматического действия.