Российские пранкеры позвонили главе СБУ от имени Бабченко

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли руководителя Службы безопасности Украины Василия Грицака, позвонив ему от имени журналиста Аркадия Бабченко. Запись разговора оказалась в распоряжении РИА Новости.

В беседе фальшивый Бабченко пожаловался, что его избили в баре, где он смотрел матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании.

"Наши ребята видели это?" — уточнил у звонившего Грицак.

"Их тоже немножко так зацепили, они <…> пытались применить там оружие, но вот разбежались", — рассказал пранкер от имени Бабченко.

В итоге глава СБУ пообещал помочь, сообщив, что направит на место происшествия дополнительные силы.

В конце мая МВД Украины сообщило, что бывшего военного корреспондента Аркадия Бабченко застрелили в подъезде его дома в Киеве. Эту информацию прокомментировали все ведущие государственные ведомства страны, в том числе МИД. Однако уже через сутки СБУ представила Бабченко публике и заявила, что все произошедшее было спецоперацией. При этом руководство СБУ заявило о существовании некоего списка из "потенциальных жертв", якобы составленного российскими спецслужбами.