Force India может быть расформирована летом

Британская команда Force India, выступающая в чемпионате мира в классе автогонок "Формула-1", рискует прекратить свое существование в середине текущего сезона. Конюшня находится на грани расформирования из-за тяжелого финансового положения.

На минувшем этапе Грани-при Австрии заместитель руководителя команды Боб Фернли за закрытыми дверями обсудил с президентом Liberty Media Чейзом Кэри авансовую выплату призовых для членов команды, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Globo Esporte. Однако для этого необходимо единогласное одобрение со стороны всех коллективов "Формулы-1". Без него выплата невозможна.

На данный момент поиски спонсоров продолжаются. Сообщается, что на покупку команды есть несколько претендентов: неназванный российский бизнесмен, Андреас Вайссенбахер – владелец компании BWT, являющегося главным спонсором конюшни, а также еще один неизвестный американский инвестор.