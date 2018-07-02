Керимов получил паспорт и вернулся в Россию

В Россию из Франции вернулся член Совета Федерации РФ Сулейман Керимов, в настоящее время находится в России, передает "Интерфакс".

Известно, что Керимов прибыл в РФ после возвращения ему паспорта французскими властями. Отмечается, что пока залог ему не вернули.

Как сообщалось ранее, 28 июня полиция Франции больше не имеет к сенатору претензий. Адвокат Керимова Никита Сычев подтвердил факт снятия обвинения со своего подзащитного. "Я могу подтвердить факт того, что с Керимова все обвинения сняты", — сказал он, уточнив, что в ближайшее время его клиенту будут возвращены паспорт и залог.

Керимов был задержан в аэропорту Ниццы в ноябре 2017 года по обвинению в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от налогов.