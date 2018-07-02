Древний ген иммунитета поможет побороть диабет и рак

Австралийские исследователи выявили ген, который играет фундаментальную роль в регулировании производства провоспалительных белков. Команда из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO) уточняет в пресс-релизе, что открытие этого ранее неизвестного генетического механизма позволит найти новые способы борьбы со многими опасными заболеваниями.

Специалисты поясняют, что ген под названием C6orf106 (или просто C6) существует более 500 миллионов лет (причём он присутствует не только у людей, но и у многих видов животных). Однако его потенциал стал понятен лишь теперь.

"Наша иммунная система производит белки, называемые цитокинами, которые помогают укрепить иммунную систему и предотвратить распространение вирусов и других патогенов. Ген C6 регулирует этот процесс, "отключая" производство определённых цитокинов, чтобы наш иммунный не вышел из-под контроля", — рассказывает ведущий автор работы Кэмерон Стюарт (Cameron Stewart).

По его словам, цитокины, за регуляцию которых отвечает так называемый ген иммунитета, играют роль не только в развитии воспалительных заболеваний (например, ревматоидного артрита), но и некоторых других, в частности, рака и диабета. Поэтому изучение механизма действия гена C6 поможет лучше понять принципы работы нашей иммунной системы, и это позволит разработать новые, более эффективные методы лечения.

"Несмотря на то, что геном человека был полностью секвенирован в 2003 году, есть ещё тысячи генов, о которых мы очень мало знаем. Удивительно осознавать, что C6 существует более 500 миллионов лет, сохраняясь и передаваясь от простых организмов через весь [эволюционный] путь до людей. И только сейчас мы получаем представление о его важности", — отмечает соавтор работы доктор Ребекка Амброуз (Rebecca Ambrose).

В механизмах работы гена C6 исследователям ещё предстоит разобраться; пока их называют "неканоничными". А сам ген уже заслужил звание "отрицательного регулятора антивирусного иммунитета", поскольку он, судя по первым лабораторным тестам, замедляет некоторые врождённые защитные реакции организма.

Стюарт добавляет, что "рабочее" название гена, C6orf106, обозначает его местоположение в геноме человека и не связано с конкретной функцией. Любой желающий может предложить название для этого гена иммунитета на сайте CSIRO.

Научная статья с более подробным описанием работы австралийской команды была опубликована в издании Journal of Biological Chemistry.

Кстати, ранее выяснилось, что гены, которые отвечают за производство меланина, придающего цвет нашим волосам, также регулируют врождённый иммунитет.