Тема:
Аутоиммунные заболевания 4 минуты назад
Подтверждена связь между аутоиммунными расстройствами и психозом
В последнее время учёные всё чаще стали говорить о возможной связи психических расстройств с нарушением работы иммунной системы. Недавно же специалисты Королевского колледжа Лондона провели метаанализ, результаты которого подтверждают: у людей с аутоиммунными расстройствами есть большая вероятность последующего развития психических расстройств.
Как сообщается в пресс-релизе, психоз был более распространён среди людей с различными состояниями, такими как пернициозная анемия, псориаз и целиакия, но менее распространён среди людей с ревматоидным артритом и болезнью Бехтерева.
Примечательно, что недавнее крупномасштабное наблюдательное исследование, проведённое с участием более одного миллиона человек, выявило поразительную корреляцию между расстройствами, связанными со стрессом (например, посттравматическим стрессовым расстройством), и последовавшим затем аутоиммунным заболеванием. Исследование проводилось на протяжении 30 лет.
В недавней же работе британские учёные собрали результаты 31 ранее опубликованного исследования (в общей сложности работы содержали информацию о более чем 25 миллионах человек). Специалисты захотели подробнее рассмотреть любопытную корреляцию между не неврологическими аутоиммунными расстройствами (псориазом или глютеновой болезнью) и распространением психоза или шизофрении среди таких пациентов.
"Наше исследование показывает, что в целом у людей с любым аутоиммунным расстройством вероятность развития психических расстройств, таких как шизофрения, составляет около 40 процентов", — говорит ведущий исследователь Алексис Каллен (Alexis Cullen).
По словам специалистов, сила связи аутоиммунных расстройств и психоза варьируется в зависимости от заболевания. Так, из 37 не неврологических аутоиммунных заболеваний, выявленных в ходе исследования, наиболее значимо коррелировали с психозом пернициозная анемия, пемфигоид и псориаз. Проще говоря, вероятность развития психоза была выше у пациентов с такими состояниями.
Вероятность развития психоза при двух аутоиммунных расстройствах была, наоборот, ниже. Речь идёт о болезни Бехтерева и ревматоидном артрите. К слову, этот результат согласуется с другими данными, согласно которым, у пациентов с шизофренией обнаруживаются более низкие показатели ревматоидного артрита.
Подробное генетическое исследование, проведённое в 2017 году учёными из Пенсильванского университета, показало: восемь генов, по всей видимости, связаны как с ревматоидным артритом, так и с шизофренией. Предполагается, что различия в уровнях экспрессии этих конкретных генов делают человека восприимчивым к одному или другому состоянию, но не к обоим сразу.
"Это может объяснить, почему ревматоидный артрит, кажется, защищает от психоза", — пишет Каллен в статье, опубликованной в издании The Conversation.
Авторы недавней работы предполагают, что могут существовать различные факторы, которые лежат в основе связи между аутоиммунными расстройствами и психозом.
"Воспаление является одним из вероятных кандидатов, учитывая, что у людей с психозом наблюдается более высокий уровень воспалительных маркеров, чем у здоровых людей, и воспаление является главной особенностью аутоиммунных расстройств", — рассуждает Каллен.
Тем не менее, говорит она, другие факторы (те же инфекционные агенты) также могут играть роль. Возможно, существует генетическая связь между аутоиммунными расстройствами и психозом, пишет Каллен.
Впрочем, несмотря на большой объём обработанных данных, до сих пор неясно, какой механизм мог бы объяснить столь загадочную связь. Исследователи считают, что необходимо провести более детальные работы в этой области.
Несмотря на то, что у людей с аутоиммунными заболеваниями ненамного увеличен риск появления психоза, Каллен отмечает, что на сегодняшний день оправдан более тщательный мониторинг ранних признаков психоза у пациентов, страдающих конкретными аутоиммунными заболеваниями.
"Это важно, поскольку мы знаем, что ранее вмешательство может улучшить клинические результаты для людей на начальных стадиях психического расстройства", — заключает учёный.
Авторы работы опубликовали результаты своего исследования в научном издании Biological Psychiatry.
Добавим, что ранее был открыт новый тип психоза, проявляющийся на большой высоте. Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других факторах, провоцирующих аутоиммунные заболевания.
Ранее по теме
-
От победы над ожирением до лечения астмы: как паразитические черви могут неожиданно помогать людям3 месяца назад
-
Исследователи выяснили, как тестостерон защищает мужчин от рассеянного склероза5 месяцев назад
-
Витамин D поможет предотвратить развитие ревматоидного артрита7 месяцев назад
-
Генетики "разоблачили" букву в геноме, замена которой снижает риск аутоиммунных заболеваний13 месяцев назад
-
Нет худа без добра: победить астму помогут паразиты20 месяцев назад
-
Биологи вылечат аутоиммунные заболевания с помощью белка-дипломата28 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
Сборная России впервые пробилась в 1/4 финала чемпионата мира
- В четвертьфинале чемпионата мира Россия сыграет с Хорватией
- Криштиану Роналду может завершить карьеру в сборной Португалии
- Мбаппе как Пеле: футболисты Франции выбили сборную Аргентины
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
"Натали Турс" сокращает чартеры
- Путин утвердил антикоррупционный план
- Первые Су-57 готовы к отправке в войска
- В городе, где отравили Скрипалей, устроили праздник
- В России ответили на крымское "посмотрим" Трампа
Самое читаемое
-
Закон о добровольном сексе вступил в силу
- Названы продукты, провоцирующие рак и защищающие от него
- Жена Кержакова оказалась наркоманкой, обманувшей всех
- "Выхода не было": откровения захватчика московского магазина
- Сборную Южной Кореи забросали яйцами по прилете с чемпионата мира
Авто.Вести.Ru
-
Шок-цена: вся правда о стоимости ремонта новой "Тойоты"
- Виновникам "пьяных" ДТП увеличат наказание
- Honda показала обновленный 8-местный кроссовер Pilot
- Ливанских регулировщиц одели в соблазнительную униформу (видео)
- Porsche установил абсолютный рекорд легендарного Нюрбургринга
Экономика
-
ЕС предупреждает: США потеряют до $14 млрд
- РФ сама может профинансировать "Северный поток-2"
- Лучшие автомобили для российских дорог
- В Windows найден неудаляемый вирус
- Аргентина: не только футбольные проблемы
Недвижимость
-
Сколько стоит обставить однокомнатную квартиру?
- Елена Воробей обвинила риелтора в мошенничестве
- Москвичи сдают единственное жилье, чтобы заработать на болельщиках
- Ипотека под 4%: кто попадет в программу
- Московские районы, где новостройки не продают
Вести.Медицина
-
Что есть для иммунитета: 5 простых, но важных продуктов
- Инструкция: как правильно есть вредную еду
- Как облегчить головную боль: 5 неочевидных способов, которые работают
- Как выглядит идеальное человеческое тело (спойлер: совсем не так, как вы думаете)
- Грубость так же заразна, как простуда
Вести в 20.00
-
Россия простилась с Андреем Дементьевым
- Токсичный пропофол убивает
- Постпред США в ООН на родине предков
Москва 24
-
В Гидрометцентре дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года
- Назван средний размер пенсии в 2019 году
- Из-за жары в Подмосковье активизировались гадюки
- Где в столице можно посмотреть трансляции чемпионата мира по футболу
- Двое рабочих погибли из-за выброса аммиака на заводе в Подмосковье
Вести.Hi-tech
-
Instagram запустил "вертикальный YouTube"
- iOS 12: лучшие функции, о которых умолчала Apple
- Искусственный интеллект как оракул ЧМ-2018 по футболу в России
- "Самый тонкий ноутбук в мире" добрался до России
- YouTube в России вводит платную подписку. Чем она лучше?
- У "Тетриса" появится версия для виртуальной реальности
Вести-Москва
-
Из-за грозы закрыли фан-зону на Воробьевых горах
- Осторожно, самокат! Как себя обезопасить и где кататься нельзя
- Участок Филевской линии метро закрыт на выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Вирус герпеса связан с развитием болезни Альцгеймера
- Космический телескоп в рекордные сроки обнаружил десятки новых планет
- Найдена связь между диабетом и распространённым пищевым красителем
- Свирепый тирекс не умел высовывать язык
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков