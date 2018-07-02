Подтверждена связь между аутоиммунными расстройствами и психозом

В последнее время учёные всё чаще стали говорить о возможной связи психических расстройств с нарушением работы иммунной системы. Недавно же специалисты Королевского колледжа Лондона провели метаанализ, результаты которого подтверждают: у людей с аутоиммунными расстройствами есть большая вероятность последующего развития психических расстройств.

Как сообщается в пресс-релизе, психоз был более распространён среди людей с различными состояниями, такими как пернициозная анемия, псориаз и целиакия, но менее распространён среди людей с ревматоидным артритом и болезнью Бехтерева.

Примечательно, что недавнее крупномасштабное наблюдательное исследование, проведённое с участием более одного миллиона человек, выявило поразительную корреляцию между расстройствами, связанными со стрессом (например, посттравматическим стрессовым расстройством), и последовавшим затем аутоиммунным заболеванием. Исследование проводилось на протяжении 30 лет.

В недавней же работе британские учёные собрали результаты 31 ранее опубликованного исследования (в общей сложности работы содержали информацию о более чем 25 миллионах человек). Специалисты захотели подробнее рассмотреть любопытную корреляцию между не неврологическими аутоиммунными расстройствами (псориазом или глютеновой болезнью) и распространением психоза или шизофрении среди таких пациентов.

"Наше исследование показывает, что в целом у людей с любым аутоиммунным расстройством вероятность развития психических расстройств, таких как шизофрения, составляет около 40 процентов", — говорит ведущий исследователь Алексис Каллен (Alexis Cullen).

По словам специалистов, сила связи аутоиммунных расстройств и психоза варьируется в зависимости от заболевания. Так, из 37 не неврологических аутоиммунных заболеваний, выявленных в ходе исследования, наиболее значимо коррелировали с психозом пернициозная анемия, пемфигоид и псориаз. Проще говоря, вероятность развития психоза была выше у пациентов с такими состояниями.

Вероятность развития психоза при двух аутоиммунных расстройствах была, наоборот, ниже. Речь идёт о болезни Бехтерева и ревматоидном артрите. К слову, этот результат согласуется с другими данными, согласно которым, у пациентов с шизофренией обнаруживаются более низкие показатели ревматоидного артрита.

Подробное генетическое исследование, проведённое в 2017 году учёными из Пенсильванского университета, показало: восемь генов, по всей видимости, связаны как с ревматоидным артритом, так и с шизофренией. Предполагается, что различия в уровнях экспрессии этих конкретных генов делают человека восприимчивым к одному или другому состоянию, но не к обоим сразу.

"Это может объяснить, почему ревматоидный артрит, кажется, защищает от психоза", — пишет Каллен в статье, опубликованной в издании The Conversation.

Авторы недавней работы предполагают, что могут существовать различные факторы, которые лежат в основе связи между аутоиммунными расстройствами и психозом.

"Воспаление является одним из вероятных кандидатов, учитывая, что у людей с психозом наблюдается более высокий уровень воспалительных маркеров, чем у здоровых людей, и воспаление является главной особенностью аутоиммунных расстройств", — рассуждает Каллен.

Тем не менее, говорит она, другие факторы (те же инфекционные агенты) также могут играть роль. Возможно, существует генетическая связь между аутоиммунными расстройствами и психозом, пишет Каллен.

Впрочем, несмотря на большой объём обработанных данных, до сих пор неясно, какой механизм мог бы объяснить столь загадочную связь. Исследователи считают, что необходимо провести более детальные работы в этой области.

Несмотря на то, что у людей с аутоиммунными заболеваниями ненамного увеличен риск появления психоза, Каллен отмечает, что на сегодняшний день оправдан более тщательный мониторинг ранних признаков психоза у пациентов, страдающих конкретными аутоиммунными заболеваниями.

"Это важно, поскольку мы знаем, что ранее вмешательство может улучшить клинические результаты для людей на начальных стадиях психического расстройства", — заключает учёный.

Авторы работы опубликовали результаты своего исследования в научном издании Biological Psychiatry.

Добавим, что ранее был открыт новый тип психоза, проявляющийся на большой высоте. Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других факторах, провоцирующих аутоиммунные заболевания.