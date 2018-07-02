Велогонщик Фрум оправдан по делу о допинге

Международный союза велосипедистов (UCI) объявило о закрытии дела в отношении британского велогонщика Кристофера Фрума. Британец в 2017 году на "Вуэльте" сдал положительную допинг-пробу.

На окончательное решение союза повлияли объяснения самого Фрума и прикрепленные доказательства в виде экспертных мнений и научных исследований, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на сайт UCI. Также Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило руководителям союза велосипедистов о том, что имеющиеся результаты анализов не являются следствием нарушения антидопинговых правил.

Таким образом, в союзе решили оправдать Фрума. Сам велогонщик не сомневался в благополучном для него исходе.

"Я никогда не сомневался, что это дело разрешится в мою пользу, ведь я знал всю правду и был уверен, что ничего плохого не делал. Астма у меня с детства. Я отлично знаком с правилами употребления своих лекарств – их я использую только для того, чтобы ослабить симптомы. И всегда – в разрешенных дозах".

Напомним, что сальбутамол не является допингом до тех пор, пока не превышена его норма. В пробе Фрума было обнаружено двухкратное превышение вещества Все это время союз не применял санкций в отношении Фрума и тот продолжал принимать участие в соревнованиях. В частности, в 2018 году он стал победителем "Джиро д'Италия".