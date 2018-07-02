Киев назвал осужденных россиян, которых готов обменять

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко назвала фамилии россиян, которых Украина готова обменять на своих граждан, осужденных в России, передает ТАСС.

В частности, названы Виктор Агеев, Александр Баранов, Максим Одинцов, Сергей Егоров, Ольга Ковалис, Максим Сливка, Лариса Чубарова, Евгений Мефедов и другие. Киев рассматривает обмен по формуле 23 на 23.

Во время обмена Украина хочет получить Олега Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко, Павла Гриба, Владимира Балуха, Евгения Панова и тех, кто находится в Донбассе.

29 июня уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова подтвердила возможность обмена заключенными с Россией. В свою очередь российский омбудсмен Татьяна Москалькова отметила, что способ, предлагаемый украинской стороной, невыполним, поскольку речь идет о лицах с двойным гражданством – Украины и РФ, поэтому для начала нужно решать вопрос об их статусе.