Головин стал приоритетной трансферной целью "Челси"

Футболист сборной России и московского ЦСКА Александр Головин является главной трансферной целью лондонского "Челси". Россиянин с большой долей вероятности сменит клубную прописку в нынешнее летнее межсезонье.

По сообщению Чемпионат.Com со ссылкой на DailyMail сделка по игроку между клубами будет совершена после того, как лондонцев возглавит итальянский специалист Маурицио Сарри. Ожидается, что на комплектование состава у итальянца будет около месяца и именно Головин будет приоритетным приобретением "синих".

Напомним, что ранее Вести.Ru уже сообщали о том, что владелец "Челси" Роман Абрамович и президент ЦСКА Евгений Гинер уже договорились между собой о том, что Головин станет игроком "Челси". Также на него претендовали "Арсенал" и "Ювентус", который, впрочем, уже отказался от идеи приобретения Головина из-за высокой стоимости.

Напомним, что на данный момент Головин находится в расположении национальной сборной России. Вместе с командой он накануне переиграл команду Испании (1:1, 4:3, пен.) и оформил выход в четвертьфинал чемпионата мира. Он стал автором одного из забитых послематчевых пенальти. Всего на чемпионате мира он сыграл в трех поединках, забив один гол.