Центр материнства и детства в Наро-Фоминске подводит итоги первого года работы

Три с половиной тысячи малышей, самые сложные случаи и высокий профессионализм врачей: Наро-Фоминский центр материнства и детства подводит итоги первого года своей работы. До его открытия мест в городских роддомах катастрофически не хватало. Будущим мамам приходилось обращаться за медицинской помощью в другие клиники области. Но новый комплекс решил не только эту проблему.

— Это самое счастливое, что есть в нашей жизни. Это 3500-й ребенок — и наши первые роды!

У них — сразу несколько праздников. Накануне своего дня рождения Ольга родила сына. В день выписки они благодарят врачей. Говорят, что второго ребенка придут рожать только сюда — даже несмотря на то, что далеко от дома.

"Окружили нас заботой, знаниями — мы многих вещей не знали, хотя ходили на курсы, нам что-то рассказывали. Но в жизни — все по-другому, и тревога", — говорят Антон Макаров и Ольга Лисакова.

Отметить первый год работы Наро-Фоминского центра материнства и детства пришли и те, кто давно отсюда выписался, но не забыл профессионализм врачей. Анна рожала дочку в марте, во время родов ребенок запутался в пуповине.

— Получилось, что асфиксия. И врачи спасали, да. Мы попали в реанимацию, потом в патологию, далее благополучно выписались. Нам очень помогли!

Таких историй здесь — десятки. За год спасено больше ста младенцев с экстремально низкой массой тела. Здесь выхаживают малышей весом в 500 граммов. За год работы центра младенческая смертность в Подмосковье уменьшилась на три процента. Кроме этого благодаря суперсовременному оборудованию врачи могут выявлять сердечные патологии у плода на самой ранней стадии.

"Мы выявляем эти пороки, проводим консилиумы, и уже можем дальше прогнозировать либо операцию, либо какие-то более сложные моменты для жизни ребенка, либо оставить на консервативном лечении", — рассказывает директор Московского областного центра материнства и детства г. Наро-Фоминск Людмила Кещьян.

В Подмосковье появилось уже пять подобных центров: в Щелкове, Коломне, Раменском и Сергиевом Посаде. С годовщиной успешной работы центра в Наро-Фоминске врачей поздравил и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Еще были времена, когда роды принимались только в столице. По крайней мере десятая часть женщин должны были уезжать в другие субъекты из Подмосковья, не было возможности принимать у всех роды. Сегодня, слава Богу, мы эту проблему решили", — говорит он.

Врачам губернатор вручил благодарности, а многодетная семья Шведовых получила орден "Родительская слава". Двенадцатого ребенка они придут рожать именно сюда.