В торговом центре Иркутска из-за дождя обрушился потолок

Сильный ливень прошел над Иркутском в понедельник, 2 июля: несколько улиц превратились на короткое время в бурлящие реки, а жители города активно делятся в социальных сетях снятым на видео ненастьем. К настоящему времени самым обсуждаемым последствием дождя называют рухнувший в местном торговом центре потолок.

По словам очевидцев, вначале с потолка потекла влага, и ее редкие капли постепенно превращались в потоки. Затем гипсокартон не выдержал массы накопившейся воды и рухнул на пол. Площадь повреждения составила чуть больше 4 квадратных метров. Во время происшествия никто не пострадал.