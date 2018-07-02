Любой возраст - танцам не помеха: масштабный социальный проект в городских парках

Зажигательная сальса, романтичный вальс или страстное танго: масштабный проект "Социальные танцы" запустили городские парки. Все желающие могут улучшить физическую форму, освоить новое хобби и даже избавиться от одиночества.

— Медленно, быстро-быстро, медленно!

Они терпеливо повторяют движения: строгость и слаженность должны быть даже в таком чувственном танце как танго.

— Танго — это совершенно особенный танец. Это возможность, условно говоря, прожить за эти четыре танца маленький кусочек жизни с человеком, которого ты, возможно, в первый раз в жизни видишь.

— Когда танцуешь танго, главное — слушать музыку, прочувствовать его всем сердцем. И тогда ноги будут слушаться, ты будешь чувствовать этот танец.

Танцевальные вечера на летней сцене Екатерининского парка проходят каждый день. Прийти сюда может каждый желающий. Танцпол открыт для людей всех возрастов.

— Танцы — это жизнь. Потому что это подвижность, это когда, так сказать, старость отступает.

— Одиночество — а здесь это уходит совершенно, совершенно уходит, когда вот так обнимешься!

Кто-то приходит сюда, чтобы поддержать здоровье и физическую форму, кто-то — для общения, а кто-то здесь находит свою вторую половину. Так получилось у Ивана и Татьяны — они познакомились во время танца.

— Получаем огромное удовольствие, когда сливаемся с музыкой!

Это, для чего и был придуман проект "Социальные танцы". Сейчас он есть практически в каждом парке Москвы. Направления самые разные: латино, вальс, танго, рок-н-ролл.

"Я думаю, вы сегодня по лицам этих людей поняли, что он дает: в первую очередь их заряжает положительной энергией, дает им здоровье, безусловно, какую-то радость в жизни. Они сюда бегут, как 50 лет назад, с таким же энтузиазмом, с такой же энергией, чтобы встретиться, потанцевать, пообщаться", — говорит организатор проекта "Социальные танцы" в Екатерининском парке Олег Богородицкий.

Хастл, сальса, буги-вуги — они, кажется, умеют танцевать все. И возраст, как выяснилось, не помеха.

— Не скажу! Сказать? 70! Даже самой не верится!

А вот Мария Семеновна любит больше всего вальс, танцует его с 10 лет. Сейчас ей — 86.

— Здесь мы танцуем для удовольствия, для счастья, для здоровья!

Многие, прежде чем выйти на сцену, заранее репетируют. Специально для этого в городских парках организовали бесплатные мастер-классы по самым популярным танцевальным направлениям. Присоединиться может каждый желающий.