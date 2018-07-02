"Аэрофлот" вновь стал лучшим авиационным брендом Европы по версии World Travel Awards

Компания "Аэрофлот" вновь, второй год подряд, получила престижную премию World Travel Awards в номинациях "Лидирующий авиационный бренд Европы" и "Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом". Кроме того, в этом году "Аэрофлоту" впервые присуждена победа в номинации "Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию".

Премия World Travel Awards имеет неофициальный статус "Оскара" в туристическом бизнесе. Ею отмечаются ведущие представители индустрии путешествий, гостиничного бизнеса, гражданской авиации. В течение всего года награды присуждаются на трех уровнях: в масштабах страны, региона, а затем и всего мира. Победителей определяют путем онлайн-голосования, в котором участвуют сотни тысяч профессионалов и миллионы путешественников. Основными критериями оценки являются качество продукта и уровень сервиса. Торжественная церемония награждения этой премией по региону Европа состоялась 30 июня в Афинах.

Награда World Travel Awards в категории "Лидирующий авиационный бренд Европы" была учреждена в 2017 году и сразу же досталась "Аэрофлоту", который и на сей раз не уступил ее. Подтверждены позиции российского флагмана как одного из лидеров глобального рынка авиаперевозок, в особенности по качеству сервиса и степени комфорта в бизнес-классе.

Кроме того, "Аэрофлот" получил признание как ведущий игрок на транзите Европа — Азия. В борьбе за звание лучшей европейской авиакомпании на этом трансконтинентальном пути, который считается самым конкурентным в мире, "Аэрофлот" сумел потеснить одного из самых мощных глобальных перевозчиков — British Airways.

"Победа сразу в трех престижных номинациях премии World Travel Awards — знаковый результат, подтверждение нашего прочного вхождения в элиту глобальной отрасли. Мы горды всеми полученными наградами. При этом нам особенно дорога победа в новой для нас номинации "Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию". Транзит Европа — Азия — самый свободный и конкурентный в мире рынок авиаперевозок. Стать чемпионом на нем может только тот, кто обладает мощным потенциалом и сильной волей, без поддержки извне. Дальнейшее развитие этого рынка и впредь останется для "Аэрофлота" одним из главных драйверов роста. Мы делаем мир более доступным для россиян. А Россию, ее экономический потенциал, культурные ценности и природные красоты — более открытыми и доступными для всего мира", — сообщил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев.

В этом году "Аэрофлот" уже не в первый раз подтверждает свои лидирующие позиции на европейском рынке авиаперевозок. Он второй год подряд признан ведущей авиакомпанией Европы пользователями самого крупного в мире сайта о путешествиях ТripAdvisor. На основе их консолидированного мнения крупнейшая российская авиакомпания получила премию TripAdvisor Travellers’ Choice Award в этой, а также еще трех категориях: "Ведущий премиум-эконом класс в Европе — выбор путешественников", "Лучший бизнес-класс в Европе" и "Лучшая авиакомпания России".

Кроме того, в июне американская авиационная ассоциация APEX присудила "Аэрофлоту" свою премию "Выбор пассажиров" в номинациях "Лучшая глобальная авиакомпания в Европе" и "Авиакомпания Европы с самыми комфортабельными креслами".

Между тем, отбор лучших авиакомпаний в рамках премии World Travel Awards продолжается. Победители европейского этапа выходят в финал голосования, победители которого должны быть объявлены 1 декабря 2018 года в Лиссабоне.