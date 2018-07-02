Экипаж МКС захватил Dragon

Экипажем Международной космической станции успешно выполнен захват космического корабля Dragon, который доставил почти три тонны груза на МКС, передает РИА Новости.

Как сообщалось, в пятницу ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал ​​.

В Twitter экипаж станции пишет: "Астронавт Ричард Арнольд управлял рукой-манипулятором Canadarm2, чтобы достичь и захватить грузовой корабль Dragon в момент, когда МКС пролетала над Канадой".

На МКС, кроме 2,7 тонн груза, Dragon доставит европейского робота-помощника Саймона.