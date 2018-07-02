Дмитрий Губерниев: испанцы говорили о своей непобедимости
Испанцы говорили, что победить "красную фурию" нельзя, заявил в эфире программы "60 минут" спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. "За два дня, за день до матча, отвечая на вопрос, как одолеть Испанию, испанские журналисты и недавние футболисты говорили, что никак. Мы говорим про компактный футбол, про игру в пять защитников, про насыщение в центре поля, про Головина… Ответ один: "Нас никак нельзя обыграть".
Но строжайшая игровая дисциплина, невероятная воля к победе, игра как последний раз в жизни, – и мы в восьмерке лучших в мире. Станислав Черчесов — третий тренер после Морозова и Качалина, кто это сделал. Такое даже Лобановскому не удавалось", — сказал Губерниев.
"Мы имеем команду личностей. И хочется, чтобы эти ребята на достигнутом не останавливалась. Мы гордо едем в Сочи, в город, намоленный олимпийскими победами, чтобы сражаться с очень сильной, но имеющей свои недостатки сборной Хорватии", — добавил он.
В свою очередь спортивный журналист, заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев заметил, что в игре с Испанией наши футболисты не создали практически ни одного острого момента. "Игрой нашей команды восхищаться не приходится, мы играли неважный матч, только отбивались. Так чемпионами не становятся. Чемпионами становятся, когда команда атакует соперника", — подчеркнул Ловчев.
Сборная России 1 июля сыграла с командой Испании в рамках 1/8 финала домашнего чемпионата мира по футболу. Впервые за 32 года наша команда прошла групповой этап, одержав две убедительные победы.
"Красная фурия", так еще называют испанцев, была уверена, что разобьет вдребезги надежды российских болельщиков. На самом деле, все понимали, что переиграть испанцев в основное время наши футболисты вряд ли смогут. Главный вариант для нас — сыграть вничью и выиграть по пенальти.
Накануне матча с испанцами футболисты российской сборной обратились к фанатам. Они поблагодарили их за поддержку и пообещали выложиться в матче на сто процентов. Свое слово они сдержали.
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