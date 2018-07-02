Хосе Рейна сменил "Наполи" на "Милан"

Итальянский клуб "Милан" объявил о подписании контракта с двумя футболистами: испанским вратарем Хосе Рейной, купленного у "Наполи", и приобретенным у "Сампдории" хорватским защитником Иваном Стриничем.

Срок соглашения 35-летнего испанца рассчитан на два года, в то время как контракт 30-летнего хорвата – на три. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Football Italia. Сумма совершенных трансферов не сообщается.

Напомним, ранее стало известно о том, что "Милан" был отстранен от участия в Лиге Европы на один сезон. Итальянскому клубу вменяется в вину нарушение финансового фэйр-плей.