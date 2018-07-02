В Канаде застрелен популярный рэпер
В канадском Торонто в перестрелке погиб 21-летний рэпер Смоук Дог, который прославился, в том числе, благодаря своему сотрудничеству с популярным соотечественником Дрейком. Помимо артиста, настоящее имя которого было Джаванте Смарт, погиб его знакомый, еще один человек получил ранение, сообщает The Wrap.
По версии полиции, молодые люди оказались в центре вооруженного конфликта между двумя преступными бандами. В результате инцидента, в больнице вместе со Смартом и его приятелем оказалась женщина. Ее жизни ничто не угрожает.
У полиции Торонто пока нет версий о том, кто мог совершить убийство. Известно лишь, что преступников было несколько, в черном фургоне и белом легковом автомобиле.
Ранее сообщалось, что в США за сутки в разных городах убили двух рэперов.
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