В Канаде застрелен популярный рэпер

В канадском Торонто в перестрелке погиб 21-летний рэпер Смоук Дог, который прославился, в том числе, благодаря своему сотрудничеству с популярным соотечественником Дрейком. Помимо артиста, настоящее имя которого было Джаванте Смарт, погиб его знакомый, еще один человек получил ранение, сообщает The Wrap.

По версии полиции, молодые люди оказались в центре вооруженного конфликта между двумя преступными бандами. В результате инцидента, в больнице вместе со Смартом и его приятелем оказалась женщина. Ее жизни ничто не угрожает.

У полиции Торонто пока нет версий о том, кто мог совершить убийство. Известно лишь, что преступников было несколько, в черном фургоне и белом легковом автомобиле.

Ранее сообщалось, что в США за сутки в разных городах убили двух рэперов.