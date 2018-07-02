Китай запускает в серию лазерный "автомат Калашникова"

Китай может запустить в серийное производство полноценные лазерные винтовки ZKZM-500. Разработчики из Сианьского института оптики и точной механики создали ручной излучатель: не смертельный, но достаточно мощный, чтобы прожигать одежду и мгновенно обугливать кожу человека, пишет издание South China Morning Post.

Журналисты уже сравнивают новое оружие с АК-74. Так как, по их словам, весит оно около 3 килограммов, а эффективная дальность огня – 800 метров. Кроме того, ZKZM-500 можно ставить на автомобили, лодки и самолеты.

Питание лазер получает от обычных литиевых батарей. Такие же используются в смартфонах. На одной "зарядке" винтовка может сделать около тысячи выстрелов. Каждый импульс длится 2 секунды.

Стоимость каждого ZKZM-500 оценивается в 15 тысяч долларов. Первыми эти лазеры должны получить контртеррористические подразделения Китая.

Кстати, в конце 2017 года издание Global Times сообщило, что в стране уже есть работающее лучевое оружие для борьбы с террористами. Новая пушка прошла испытания на учениях спецназа в провинции Хубэй. Правда, никаких данных об этом лазере почти нет. Разве что дальность огня у него очень небольшая – 200 метров.