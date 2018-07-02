В Петербурге умерла артистка театра Музкомедии Ольга Лозовая

В Санкт-Петербурге после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России, одна из самых ярких звезд Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая. Ей было 47 лет.

В труппу петербургского Театра музыкальной комедии она вошла в 1999 году. Вскоре после дебюта критики назвали актрису "счастливой находкой для любого музыкального театра". В 2005 году ей было присвоено почетное звание "Заслуженная артистка России", а в 2009 году она была награждена медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Ольга Лозовая играла более 20 разноплановых ролей в таких спектаклях как "Моя прекрасная леди", "Королева чардаша", "Мистер Икс", "Хелло, Долли!" и "Венские встречи".

"Актриса с ярким чувством юмора, тяготеющая к созданию характерных ролей, по праву признанная любимица петербургской публики — такой она была на сцене. Хрупкая, женственная и необычайно сильная духом такой она была и останется в памяти друзей и коллег", — сообщается на сайте Театра музыкальной комедии.

О времени и месте прощания будет объявлено позднее.