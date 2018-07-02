Ия Нинидзе носила траур три года
Юная Ия Нинидзе даже не думала о карьере актрисы – она с детства мечтала сдать балериной, "быть такой же, как Майя Михайловна". Кстати, сама Плисецкая подарила ей пуанты. И именно у станка во дворце пионеров Нинидзе увидел Георгий Николаевич Данелия, когда ей было семь лет. Он искал девочку для роли в фильме "Не горюй!". В картине Ия сыграла дочь Софико Чиаурели.
Но и после успеха этого фильма Ия не планировала связывать свою жизнь с кинематографом и вновь вернулась к любимому балету. Но ее пригласили во вторую картину, и в третью… А потом с ней случились "Небесные ласточки" – фильм, в котором она работала вместе с Андреем Мироновым. "Я была просто очарована его талантом, добротой и отношением", – признается актриса.
Со своим первым мужем Нико Шенгелая (сыном Софико Чиаурели и Георгия Шенгелая) Ия познакомилась в 16 лет. Актриса дружила с его братом, а Никуша, как все его называли, был для нее "какой-то взрослый дядя с бородой", хотя был старше ее всего на два года.
Первый раз они поцеловались через стекло. Дедушка актрисы утроил банкет по случаю выхода на экраны фильма "Небесные ласточки". Пришли и Чиаурели и Шенгелая со своими сыновьями. И в какой-то момент Никуша попросил Ию украсть для него сигареты у ее дедушки. Ника стоял и курил на балконе, Ия стояла и караулила, чтобы родители не зашли. И в этот момент он поцеловал ее через стекло.
"И в этот момент родилась любовь. Это такая химия. Я была ребенком и еще ничего не понимала. И также мое замужество и произошло – я ничего не понимала", – вспоминает Нинидзе.
Нико сделал предложение и подарил обручальное кольцо. А потом была большая грузинская свадьба на 600 человек. "Но мне казалось, что это никакая не свадьба, а мой большой день рождения. И платье было тоже не свадебное, а обычное, простенькое с вышивками", — рассказывает актриса.
Ия поступила во ВГИК на курс Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой, и молодые супруги переехали в Москву. Но Нико в Москве не нравилось, он говорил, что не может здесь рисовать, и он решил вернуться обратно в Тбилиси. За ним последовала и Ия, хотя Бондарчук очень не хотел ее отпускать.
Но и в Тбилиси семейная жизнь не ладилась. Актриса рассказывает, что Никуша любил богемную жизнь, мог не прийти домой, а она не могла к этому привыкнуть. Они расставались и вновь сходились. А потом Ия поняла, что ждет ребенка. "Когда я сообщила Нико, что беременна, у него, оказывается, уже была девушка, которая тоже была в положении", – призналась Ия. И она решила, что рожать не будет, а с мужем разведется.
"Вот тогда я стала, видимо, уже сильной, крепкой, но было очень больно. Я сильно боялась мужчин, не смотрела ни налево, ни направо…" – вспоминает она.
Единственным мужчиной, ради которого она "сняла шоры", стал актер Сергей Максачев, от которого она родила сына Георгия. Они довольно быстро расписались и обвенчались, хотя были едва знакомы. "Но казалось, что мы знаем друг друга очень много лет. Он был мне сразу родным человеком", – рассказала Ия. Но и этот брак распался. Супруги часто жили отдельно друг от друга.
"Нельзя жить мужу и жене в разлуке. Не так мир создан. Мне говорили, что Сергей здесь в Москве что-то кого-то. Я была уверена, что это все ложь. Но я очень сильно скучала", — признается она.
И тогда Ия приняла решение развестись. В это же время мама актрисы заболела раком. Тогда поддержкой актрисе стал художник Михаил. "С Михаилом я начала заново дышать и верить", – призналась она. Он стал ее третьим мужем, у них родилась дочь Нино. Потом Михаил уехал на заработки в Америку, о которой мечтал еще с детства, а Ия с детьми осталась в Тбилиси. У актрисы была непростая жизнь: началась гражданская война в Грузии, а на руках у нее – двое маленьких детей.
В тот период Нинидзе встретила главную любовь своей жизни – Ладо. Оказалось, что сам Ладо был влюблен в Ию еще с детства, когда увидел ее в фильме "Мелодии Верийского квартала".
Когда они познакомились, актриса не знала, что у него есть семья и дети. Потом знакомые рассказали, что Ладо женат, но Ия никогда не требовала от него, чтобы он из-за нее ушел из семьи. "Это было не то что видно, от него шел запах любви", – вспоминает она их отношения. Роман продолжался три с половиной года, пока Ладо не стало. У него были проблемы с наркотиками, и при встрече он ей сразу сказал: "Я – кандидат на тот свет".
Ради спасения Ладо Нинидзе ушла из театра – "потому что для меня он был продолжением всего – жизни, духа…" Когда он умер, Ия хотела покончить жизнь самоубийством, ее остановил сын Георгий, сказав: "Мамочка, ты знаешь, что Ладо бы это не понравилось". Три года она была в трауре, носила только черную одежду, не выходила из комнаты, не знала, что надо есть и пить…
Как ей удалось пережить такую тяжелую потерю? Как получилось, что, будучи известной актрисой, она работала менеджером мебельного магазина? И как она смогла победить рак? Ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".
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