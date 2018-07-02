Попытка проскочить через переезд закончилась столкновением с поездом. Видео

В сети размещены кадры аварии с участием пассажирского поезда и легкового автомобиля, произошедшей 28 июня в Буэнос-Айресе.

В самом начале ролика можно наблюдать, как водители, вопреки правилам дорожного движения и здравому смыслу, проезжают через переезд, минуя закрытый шлагбаум.

Мужчина, находившийся за рулем Suzuki Fun тоже решил, что сумеет проскочить до появления состава и выехал на пути, после чего замешкался. По одной из версий, он заметил приближающийся поезд и попытался сдать назад, однако не успел этого сделать.

В результате столкновения водитель Suzuki погиб, а его пассажирка была госпитализирована, сообщает издание Oeste Noticias.