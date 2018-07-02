Шнуров посвятил стихи Акинфееву

Победу сборной России в матче против Испании чудом назвал лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Основное время матча и два добавленных тайма закончились со счетом 1:1. Серию пенальти россияне выиграли благодаря вратарю Игорю Акинфееву. Ему Шнур посвятил стихи.

"Посмотрел немного строго,

И сомнения развеяв,

Мяч отбил ногою бога.

Триумфатор Акинфеев!

Мы не верили покуда,

Не увидели воочи,

Как он нам явил всем чудо!

А теперь, до встречи в Сочи!"

Эти два четверостишия Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram.

В Сочи пройдет четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу. В нем Россия 7 июля встретится со сборной Хорватии. Противостояние между хорватами и датчанами также проходило по сценарию игры на московских "Лужниках". Исход встречи также решила серия послематчевых пенальти. Хорваты оказались точнее, несмотря на мастерство обоих вратарей.

После двух побед в групповой стадии сборной России Шнур вместе с Семеном Слепаковым записали песню о российской футбольной дружине. Она называется "Чемпионы". В ней музыканты извинились перед спортсменами за их прежнюю критику. Но в ней же они и предупреждают: любовь закончится, как только спортсмены проиграют матч. Привести текст или видео на этой странице без цензуры невозможно из-за контроля со стороны Роскомнадзора: в песне использована ненормативная лексика.