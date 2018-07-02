Мужчина, захвативший заложницу в московском магазине, арестован

Cуд Москвы арестовал до 1 сентября 38-летнего жителя Калуги Александра Хоторянина, захватившего заложницу в одном из московских магазинов "Дикси".

Как уточняет "Интерфакс", обвиняемый и его защитники возражали против удовлетворения ходатайства следственных органов и просили избрать любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Между тем, обжаловать решение о своем аресте обвиняемый не будет.

Правонарушитель был задержан, благодаря совместным действиям полиции и Росгвардии. Он оказался ранее судим.