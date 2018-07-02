Западный военный округ получил партию истребителей Су-30СМ

В Курскую область прибыла очередная партия многоцелевых истребителей Су-30СМ. Боевые машины были собраны на Иркутском авиационном заводе и на место постоянной службы добирались своим ходом. Самолеты пролетели 5 тысяч километров примерно за пять часов. Могли и быстрее, но помешала плохая погода. Она вынудила экипажи истребителей приземлиться в Пермском крае, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Из новых Су-30СМ будут формировать уже вторую эскадрилью в Курской области. Первая была создана в декабре 2017 года, пишет агентство ТАСС.

Одна из главных особенностей Су-30СМ – сверхманевренность. На самолет установили две силовых установки АЛ-31ФП с управляемыми векторами тяги. Они позволяют боевой машине выполнять фигуры сложного, высшего пилотажа.

Также Су-30СМ оснащен современной радиолокационной системой управления "Барс". Она способна заметить вражеский самолет размером с МиГ-29 на расстоянии до 140 километров. Одновременно радар берет на сопровождение до 15 летательных аппаратов и на 4 из них наводит оружие.

На борт Су-30СМ берет до 8 тонн управляемых и неуправляемых ракет и бомб. Топлива в баках многоцелевого истребителя хватает на 3 тысячи километров.