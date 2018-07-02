Бразильцы Неймар и Виллиан выйдут в старте на матч против Мексики

Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с главным тренером Адемиром Тите объявил стартовый состав на матч 1/8 финала чемпионата мира против Мексики. С первых минут на поле "Самара-Арены" выйдут Неймар и Виллиан, на скамейке запасных остался защитник Марсело.

Полностью состав сборной Бразилии выглядит следующим образом: вратарь Алиссон, защитники Фагнер, Тиаго Силва, Фелипе Луис и Миранда, полузащитники Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан и Габриэл Жезус, а также нападающий Неймар.

Матч 1/8 финала состоится второго июля и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция игры покажет сайт Вести.Ru.