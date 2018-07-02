Сборная Мексики объявила стартовый состав на матч с Бразилией

Очередную пару команд, которые сыграют друг с другом в стартовом раунде плей-офф чемпионата мира по футболу составили сборные Бразилии и Мексики. Бразильцы первыми объявили состав на игру, вслед за пентакампеонами это сделали и мексиканцы. В старте у них выйдут Айала, Гуардадо и Эрнандес.

Стартовый состав команды Мексики на игру против пятикратных чемпионов мира таков: Очоа, Айяла, Маркес, Альварес, Сальседо, Гуардадо, Гальярдо, Вела, Эррера, Лосано и Эрнандес. Матч пройдет на "Самара-Арене" и начнется в 17.00 по московскому времени 2 июля. Сайт Вести.Ru будет вести прямую трансляцию игры.