Состоятельные люди не такие щедрые, как бедные

Состоятельные люди, зарабатывающие большое количество денег, менее склонны делиться своим богатством в сравнении с теми, кто получает не так много, выяснили учёные.

Не так давно исследователи провели социальный эксперимент: людей пригласили принять участие в нескольких играх на реальные деньги. Участникам присваивали "более низкий статус" или "более высокий статус", что определяло, сколько денег им выдавали в начале игры. Собственно, статус и означал, насколько человек богат в рамках игры.

Согласно правилам, люди решали, сколько денег они хотели сохранить и сколько они хотели пожертвовать общей группе.

Самое интересное, что порой достаток человека (а значит, и его статус) определялся либо случайно, либо на основании сделанных усилий в игре.

Оказалось, что участники с более низким статусом вносили больше денежных средств в общий банк по сравнению с участниками с более высоким статусом. И те, кто достигали "высокого статуса", вносили гораздо меньше средств по сравнению с теми, кто случайно был наделён "большим состоянием".

По словам Магды Осман (Magda Osman), ведущего автора исследования из Школы биологических и химических наук Королевы Марии, людям с высоким статусом был важен путь, благодаря которому было достигнуто богатство. Именно он определял уровень сотрудничества.

А вот для лиц с низким статусом этот показатель не играл никакой роли.

"То, как они добрались до такого положения, не имело никакого значения для поведения в игре", — говорит она.

Если человек получает более высокий статус за счёт сделанных усилий, а не простой случайности, говорит Осман, то он, скорее всего, захочет сохранить заработанное. Когда же денежные средства ограничены, у человека есть больше стимула для сотрудничества.

"Дело в том, что, даже если человек действует сообща, нет причин думать, что это чисто альтруистические причины", — говорит Осман. Скорее всего, участник, внося больше, надеется, что другие последуют его примеру и в конечном итоге он получит большую прибыль.

Тем не менее нет никакой гарантии, что все остальные участники игры сделают то же самое. Иными словами, человек с низким статусом подвергается большему риску, поскольку не знает, будут ли другие участники "отвечать взаимностью".

"Другой неожиданный вывод заключается в том, что эмпатия почти не влияет на продвижение просоциального статуса, другими словами, вклад в общий банк", — добавляет Осман. (Примечательно, что недавно учёные выяснили, что люди переживают за собак больше, чем за других людей).

По мнению Осман, это важный вывод, поскольку существует предположение, что эмпатия – этой клей, связывающий людей в обществе.

"Мы показываем следующее: когда деньги имеют значение, эмпатия практически не играет никакой роли в улучшении социального поведения", — заключает учёный.

Британские специалисты подробно рассказали о результатах своей работы в научной статье, опубликованной в издании Basic and Applied Social Psychology.

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