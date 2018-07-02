УАЗ перевернулся после столкновения с пьяным мотоциклистом в Северодвинске. Видео

Водитель мотоцикла, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал аварию в Северодвинске – момент столкновения, произошедший утром в воскресенье, 1 июля, попал в объектив регистратора.

Байкер, практически не сбавив скорость, проскочил на запрещающий сигнал и протаранил поворачивавший УАЗ.

Удар оказался столь "удачным", что "буханка" не устояла и повалилась на бок, после чего перевернулась на крышу и остановилась в таком положении.

По данным СМИ, в результате инцидента 19-летний молодой человек, управлявший мотоциклом, получил черепно-мозговую травму и перелом пальца. Также пострадала женщина-пассажир автомобиля УАЗ у которой был диагностирован ушиб ноги.