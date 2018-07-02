Уимблдон. Евгения Родина вышла во второй круг "Шлема"

В Великобритании стартовал третий в сезоне турнира серии "Большого шлема" – Уимблдон. Турнир проводится на травяном покрытии. Свои выступления в соревновании начали и российские теннисисты.

В женском одиночном разряде россиянка Евгения Родина в первом круге встречалась с немецкой соперницей Антонией Лоттнер. По итогам трех сетов российская спортсменка победила со счетом 2:1 (3:6, 7:5, 6:4). Теннисистки провели на корте 2 часа и 11 минут.

Родина пробилась во второй круг Уимблдона. Следующей ее соперницей станет румынка Сорана Кирстя, которая в первом круге оказалась сильнее словачки Магдалены Рыбариковой (7:5, 6:3). Матч второго круга пройдет четвертого июля.