Военная полиция будет помогать ГИБДД

Главное управление военной полиции Министерства обороны РФ и Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России подписали договор о сотрудничестве, пишет агентство РИА Новости.

Согласно документу, две структуры будут проводить совместные мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий и снижению их тяжести.

Кстати, как сообщает пресс-служба Минобороны, отечественная военная полиция помогает обеспечивать безопасность на чемпионате мира по футболу. Ежедневно Южный, Западный и Центральный округа выделяют по 450 бойцов, 35 патрульных машин, 35 автоинспекторов и 85 единиц другой техники для работы на мероприятиях, связанных с ЧМ-2018.