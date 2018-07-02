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Изучение Венеры 40 минут назад
НАСА решило запустить самолёт в атмосферу Венеры
NASA подписало с компанией Black Swift Technologies контракт на строительство летательного аппарата для венерианской атмосферы.
Как сообщается в пресс-релизе, это будет нечто вроде самолёта или планера. Аппарат, снабжённый крыльями, будет использовать технику динамического взлёта (dynamic soaring). В двух словах она заключается в следующем: транспортное средство пересекает границы между воздушными потоками, имеющими разную скорость. За счёт этого оно и получает энергию для движения. Скорее всего, устройство будет оснащено и собственным двигателем, но о его характеристиках пока ничего не сообщается.
Напомним, что разницу в скорости ветра на различных высотах используют для эффективного полёта некоторые птицы (в частности, альбатросы). Применяется этот подход и в технике.
Однако перепад скорости ветра на Земле – ничто по сравнению с тем, что творится на Венере. Атмосфера вращается вокруг оси этой планеты быстрее, чем твёрдая поверхность. Поэтому на больших высотах там постоянно дует ветер со скоростью ни много ни мало 360 километров в час. По сравнению с этим "у самой земли" царит, можно, сказать, штиль: скорость ветра там едва достигает 10 километров в час.
"Несмотря на то, что для наблюдений за верхней атмосферой Венеры были предложены различные системы, высокая скорость ветра на планете создают серьёзную проблему для конструирования [летательных аппаратов], – подчёркивает Джек Элстон (Jack Elston), генеральный директор Black Swift Technologies. – Наше решение будет рассчитано не только на то, чтобы "выжить" в суровых условиях [сильного] ветра, но и одновременно выполнять целенаправленное исследование атмосферы при непрерывном извлечении энергии даже на тёмной стороне планеты".
Атмосфера Венеры полна загадок. Например, только недавно учёные разобрались в том, как знаменитая "улыбка" этой "богини любви и красоты" влияет на продолжительность местных суток. Наверняка детальные исследования на месте принесут массу новых открытий.
Почему планетологи хотят отправить зонд именно в верхние слои венерианской атмосферы, а не в нижние, где скорость ветра меньше в десятки раз? Дело в том, что в этом "спокойном" регионе температура превышает 450 градусов по Цельсию, а давление достигает 90 с лишним земных атмосфер. В то же время на высоте 50–65 километров эти параметры практически такие же, как у поверхности Земли. В смысле температуры и давления данный слой газовой оболочки Венеры – самое "земное" место в Солнечной системе за пределами нашей планеты. Некоторые специалисты даже предполагают, что там может существовать жизнь.
Масса, габариты и подробности конструкции аппарата пока не известны. Контракт подписан несколько дней назад, и разработка находится в начальной стадии.
Добавим, что компания Black Swift Technologies была основана в 2011 году. Она специализируется на создании дронов, предназначенных для полётов в самых экстремальных условиях: большой высоты, сильной турбулентности или обилия в воздухе опасных для техники твёрдых частиц.
"Black Swift Technologies предоставила [технические] решения для полётов в зонах лесных пожаров, наблюдений за вулканами, торнадо и ураганов – некоторых из самых экстремальных явлений на Земле, – объясняет Элстон. – Эта миссия является естественным продолжением нашей деятельности, только теперь мы концентрируемся на экстремальных условиях Венеры".
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о планах запустить на вторую от Солнца планету аэростат для изучения "венеротрясений". Также мы рассказывали о проектах летательных аппаратов для марсианских: миниатюрного вертолёта и его совсем уж крошечных "пчёл". Говорили мы и о мультикоптере для полётов над спутником Сатурна Титаном.
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