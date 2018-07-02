Центробанк напророчил победный сейв Акинфеева на 100-рублевой купюре

Сборная России пробилась в четвертьфинал чемпионата мира после того, как российский вратарь Игорь Акинфеев спас свои ворота от удара испанца Аспаса. Голкипер ногой отбил мяч, пущенный соперником с 11-метровой точки, и обеспечил России победу над Испанией – 1:1, и 4:3 по пенальти.

Центробанк после победного матча в своем официальном Twitter опубликовал коллаж, на котором сравнил решающее спасение в исполнении Акинфеева и памятную сторублевую купюру. На банкноте изображен футболист в крайне схожем полете, и он точно также наносит удар по мячу.

В Центробанке намекнули, что прогнозирование всегда было их сильной стороной.

Напомним, что российские футболисты впервые в истории пробились в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В следующем матче россияне поборются за путевку в полуфинал с командой Хорватии. Игра состоится седьмого июля на сочинском стадионе "Фишт".