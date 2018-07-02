Пакистанский юноша захотел сделать селфи и утонул. Видео

Трагическая история случалась на днях в Пакистане на реке Сват, когда 19-летний Шераж решил порадовать друзей своей фотографией на фоне бурлящего потока.

При попытке подобраться по мокрым камням ближе к воде, юноша неловко подскользнулся и упал в воду. Нашли его бездыханное тело лишь через шесть часов.