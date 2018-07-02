Гудков отказался делиться подписями

Кандидат в мэры Москвы, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков отказался делиться с кандидатом Михаилом Балакиным, основателем компании "СУ-155", лишними подписями районных депутатов для прохождения муниципального фильтра.

Гудков идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", а Балакин – от "Союза горожан".

Балакин напомнил, что Гудков "прилюдно" обещал "организовать передачу подписей независимых депутатов, которыми он управляет, другим кандидатам". Однако, когда Балакин обратился к экс-депутату, тот сказал, что его неправильно поняли.

"Сказал, заходите на сайты и смотрите, где мои депутаты, и сами разговаривайте с ними", — рассказал Балакин ТАСС.

Он добавил, что собрал все необходимые для прохождения муниципального фильтра подписи и готовится подать документы в Мосгоризбирком.

В свою очередь, Гудков сказал, что Балакину нужно было убедить депутатов. "Я готов был сделать встречу разных кандидатов в мэры с нашими депутатами, но сегодня уже поздно", — добавил он.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября.