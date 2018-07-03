В Крыму обнаружен неразграбленный некрополь поздних скифов

Крымская новостроечная экспедиция Института археологии РАН при раскопках на будущей автотрассе "Таврида" в районе Севастополя обнаружила нетронутый позднескифский могильник II — IV веков нашей эры. Найденные при раскопках артефакты позволят восстановить историю Крыма римского периода и воссоздать картину жизни поздних скифов в этот временной отрезок, их культуру, традиции и обрядность, сообщают исследователи.

"История поздних скифов интересна не только сама по себе, но и тем, что она показывает, как античная культура влияла на варваров и как они влияли на неё, как волны миграций перемешивали местные народы. Не все детали этих процессов ещё ясны, и пролить на них свет могут только масштабные и тщательные раскопки", – рассказывает руководитель экспедиции доктор исторических наук Сергей Внуков.

Раскопки его команды, начавшиеся весной 2017 года, стали крупнейшими в археологической истории Крыма: учёные обследовали почти 300-километровый участок и обнаружили более 90 памятников истории, уходящей в прошлое до 80 тысяч лет – от эпохи мезолита до XIX века.

В 2018 году в районе Севастополя, на левом берегу реки Бельбек, исследователи обнаружили нетронутый некрополь, получивший название Фронтовое 3 по наименованию ближайшего посёлка. Находка была огромной удачей, потому что в этом регионе Крыма предыдущие раскопки аналогичных памятников проводились в основном ещё в 1960-1970 годах. Тогда могильники не были в достаточной мере исследованы, и к настоящему времени они полностью разграблены. Некрополь Фронтовое 3 сохранился полностью, и поэтому представляет особый интерес для учёных, которые получили возможность исследовать нетронутые захоронения на современном научном уровне.

Некрополь датируется концом II–IV веками нашей эры. Историки поясняют, что население Западного Крыма в римское время было весьма неоднородным. В Херсонесе жили потомки греческих колонистов, в горах – потомки тавров, в степях северо-западной части полуострова до II века нашей эры обитали потомки скифов, перебравшихся из Северного Причерноморья и перешедшие к осёдлому образу жизни.

Неизвестно, были ли они прямыми потомками "классических" скифов, кочевавших в степях Северного Причерноморья примерно с VII века до нашей эры. На полуострове, постоянно контактируя, торгуя и воюя с Боспорским и Херсонесским государствами, да ещё и смешиваясь с местными варварами, бывшие кочевники настолько изменились, что некоторые современные исследователи стали сомневаться, что они являются прямыми потомками "каноничных" скифов. Чтобы отличить новую культуру, её назвали позднескифской.

За свою недолгую историю этот народ успел вступить в войну с понтийским царём Митридатом, боспорским царём Аспургом, а также с римлянами. В I веке нашей эры в Крым проникают кочевые сарматы, в середине II века идёт новая волна кочевников-сарматов, а в III веке – готы и аланы. В начале II века нашей эры поздние скифы покидают крымские степи и уходят в более безопасные предгорья, а к III веку нашей эры их государство приходит в упадок.

Получается, сейчас сложно сказать, кем были люди, похороненные в некрополе Фронтовое 3. Долина реки Бельбек, где обнаружены захоронения, во время поздней античности являлась контактной зоной многих народов: здесь обитали потомки тавров, носители степных культур, германцы-готы, и при этом жившие здесь общины испытывали сильное влияние греческого Херсонеса. Местная культура носила эклектичный характер, что подтверждают находки из могильника. Способы захоронения и найденные в них предметы указывают на различные культурные влияния: скифское, сарматское, греческое и готское. Очевидно, что могильник точно отражает бурные исторические события этого периода.

Ранние погребения некрополя датируются концом II – первой половиной III века нашей эры. Большинство представляют собой подбойные могилы, которые состоят из вертикального входного "колодца" и ниши – погребальной камеры в одной из стенок. Тело покойного укладывали на спину, у головы обычно помещали посуду, стеклянные сосуды, ножи и пищу "в дальнюю дорогу". Затем вход в камеру закладывали камнями.

Женские захоронения отличались от мужских набором предметов. В них было больше украшений: бус, браслетов, серёг. Часто находят стеклянные флаконы, пряслица от веретён. В мужских захоронениях нет серёг и колец (хотя иногда встречаются крупные перстни и единичные бусы), зато может быть оружие и конская узда.

В одном из захоронений археологи обнаружили около головы усопшей кувшин, стеклянный бальзамарий (флакон для благовоний), амфору, нож, на груди – ожерелье из стеклянных, гагатовых, янтарных бус, а под ключицей – три золотых лавровых листа (вероятно, от греческого золотого погребального венка). Там же был найден стеклянный бисер, которым когда-то была расшита одежда, две застёжки-фибулы и две пряжки, стеклянная кружка, кольца и пряжки от ремня.

Как выяснилось во время раскопок, некрополь постепенно расширялся на юг и восток. Большинство могил второй половины III и IV века нашей эры также были подбойными, но появились и другие погребальные конструкции: грунтовые могилы с заплечиками – уступами, на которые опирались каменные плиты перекрытия.

В IV веке начали также строить грунтовые склепы, состоящие из прямоугольной подземной погребальной камеры и ведущего в склеп с поверхности узкого коридора-дромоса со ступеньками. Вход в камеру закладывали камнем. В таких склепах хоронили несколько человек, видимо, членов одной семьи.

В поздних мужских погребениях найдено оружие: мечи, кинжалы, боевой топор. Возле черепов по-прежнему ставили сосуды, в некоторых из которых сохранились остатки заупокойной пищи. Нетронутые захоронения позволили точно установить детали погребального обряда: так, в одном из склепов, где был похоронен взрослый мужчина, возле черепа лежали несколько керамических и один стеклянный сосуд, в миске осталась скорлупа яиц и кости птицы, у правого плеча находился кинжал, с левой стороны у ног – меч. К стенке был прислонён щит, от которого сохранились рукоять и умбон (накладка на центральную часть).

При раскопках были также найдены греческая краснолаковая посуда, стеклянные кувшины, множество пряжек и фибул — металлических застёжек для одежды, которые исследователи относят к черняховской культуре II — IV веков.

Уточняется, что во время исследований некрополя археологи применяют также методы естественных наук – геомагнитные исследования для уточнения зоны распространения погребений, фотограмметрию для создания трёхмерной модели погребальных комплексов и уточнения их архитектурных особенностей, металлодетекторы для поиска металлических объектов. Вместе с археологами работают специалисты, проводящие антропологические и остеологические исследования, отбор проб для радиоуглеродного анализа и другие работы.

В ходе раскопок было исследовано в общей сложности более 100 погребений и собрано более 1300 находок, заключает Сергей Внуков. Сейчас его команда завершает работу на юго-восточном участке и продолжает исследования на северо-западном, где могут находиться более ранние захоронения. После окончания раскопок участок будет сдан строителям, а найденные артефакты передадут в Херсонесский музей-заповедник (Севастополь).

Кстати, ранее мы рассказывали о других крымских находках археологов: сторожевой античной крепости, древнем многослойном комплексе, а также "эллинистических" куклах Барби.