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2 июля 201817:10

Совет по оборонным закупкам Индии одобрил контракт на поставку С-400. Дело за Министерством финансов

Минобороны России

Индийский совет по оборонным закупкам одобрил контракт на приобретение новейших российских зенитных комплексов С-400 "Триумф". А точку в этой сделке должно поставить Министерство финансов, пишет издание Times of India со ссылкой на собственные источники.

Индия планирует купить пять комплексов С-400, общей стоимостью 6 миллиардов долларов. Причем Соединенные Штаты пытались убедить Республику этого не делать, но, видимо, безуспешно, сообщает агентство ТАСС.

С-400 "Триумф" на сегодняшний день самая совершенная серийная российская ЗРС. Она предназначена для перехвата любых воздушных целей, в том числе и баллистических ракет среднего и малого радиусов действия. По данным из официальных источников, комплекс способен обнаружить летательный аппарат на расстояния до 600 километров, а уничтожить – за 400 километров.

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