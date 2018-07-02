Умер бывший глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко

Ушел из жизни экс-глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко. Он скончался на 81-м году жизни. "Тысячи людей, которые его не знали, ненавидели его. Но те, кто знали его хорошо, вспомнят его добрым словом. А для меня он был просто отцом", — написал журналист радиостанции "Эхо Москвы" Антон Орехъ.

Антон Орехъ, он же Андрей Леонидович Кравченко, сообщил о смерти своего отца, сообщает "Интерфакс".

С 1998 по 1999 года Леонид Кравченко был членом Совета директоров ОАО "ТВ-Столица" и первым зампредседателя совета директоров ОАО "ТВ-Центр". До этого с 1993 года Кравченко работал первым заместителем главного редактора "российской газеты", а с 1998 по 2003 годы возглавлял созданную им "Парламентскую газету" — официальный печатный орган Федерального собрания Российской Федерации.

Леонид Кравченко был народным депутатом СССР.

14 ноября 1990 года президент СССР Михаил Горбачев назначил его сначала председателем Гостелерадио СССР, а 8 февраля 1991 года — председателем Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании.

19 августа 1991 года Леонид Кравченко подчинился решению ГКЧП о политической цензуре на телевидении. А после подавления путча и ареста его организаторов был смещен указом Горбачева со своего поста.