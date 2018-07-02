Фрум допущен до "Тур де Франс"

Британский велогонщик Кристофер Фрум получил допуск до веломногодневки "Тур де Франс" от организаторов гонки. Британец сможет принять участие в соревновании после того, как был оправдан Международным союзом велосипедистов (UCI) в деле о применении допинга.

Во время "Вуэльты"-2017 допинг-проба Фрума дала положительный результат. В организме велогонщика было обнаружено двукратное превышение нормы сальбутамола, что не соответствует антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA). Однако второго июля 2018 года союз принял решение оправдать гонщика из-за предоставленных им доказательств.

Руководители UCI долгое время не применяли санкций к британцу и он мог принимать участие в гонках. Из-за этого проведение "Тур де Франс" было под вопросом, поскольку соревнование собирались бойкотировать в случае участия в нем Фрума. Организаторы в ответ заявили, что не допустят подозреваемого в употреблении допинга из-за возможного репутационного ущерба.

Самая престижная гонка профессионального велоспорта состоится с 7 по 29 июля.