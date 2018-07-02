Уимблдон. Макарова выиграла, Александрова проиграла

На третьем в сезоне теннисном турнире "Большого Шлема" – английской Уимблдоне, — продолжаются игры первого дня в основной сетке. Матчи стартового круга провели две россиянки, две Екатерины – Макарова и Александрова. Олимпийская чемпионка в парном разряде выиграла свою встречу.

При этом Макарова провела против хорватки Петры Мартич не самый свой хороший матч. Она выиграла первую партию (7:5), но затем с треском проиграла вторую (2:6). Чемпионке Рио-2016 пришлось приложить максимум усилий, чтобы выиграть третий сет – 6:3.

Александрова встречалась с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко из Белоруссии. Возвращающаяся в теннисную элиту после рождения ребенка Азаренко не "посеяна" в Лондоне, но играет на уровне Топ-32. Она победила нашу Катю в двух партиях – 7:6, 6:3.