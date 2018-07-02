32 человека: в Москве завершилось выдвижение кандидатов в мэры

32. И ни одним человеком больше. Мосгоризбирком завершил прием документов от кандидатов на пост мэра Москвы. Документы принимались до 18 часов 2 июля. А сами выборы состоятся в единый день голосования 9 сентября.

Из 32 кандидатов 14 – представители партий, а еще 18 подали документы как самовыдвиженцы, поясняет "Интерфакс". Впрочем, одной заявки мало. Для регистрации кандидатом в московские надо еще собрать пакет документов, подписи в свою поддержку 110-115 муниципальных депутатов из 110 муниципальных образований. Самовыдвиженцы должна также собрать от 36100 до 39700 подписей избирателей.

Пока только один кандидат представил в Мосгоризбирком полный пакет документов на регистрацию, включая 36700 подписей избирателей. И этот кандидат – действующий мэр Москвы Сергей Собянин.

3 июля документы планируют предоставить Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Илья Свиридов от "Справедливой России". Из гонки претендентов выбыл представитель "Яблока" Сергей Митрохин. Он не прошел муниципальный фильтр – не собрал нужного числа подписей муниципальных депутатов, большинство из которых представляют "Единую Россию". С подобной проблемой столкнулся и представитель "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков.

Окончательный список претендентов на мэрское кресло станет известно не позднее 13 июля. Тогда истекает десятидневный срок для предоставления полного комплекта документов.

Документы на выдвижение подали Илья Баков от Монархической партии, главный редактор газеты "Национальный курс" Денис Ганич от регионального отделения политической партии "Национальный курс", Михаил Бутримов от партии "Российский общенародный союз", гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, пенсионер Владимир Кувшинов и Ильдар Резяпов от "Партии ветеранов России", гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, руководитель центрального штаба Национально-освободительного движения Максим Славин и глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин.

В мэры Москвы также выдвинулись безработный Владислав Бузаров, лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин, депутат Мосгордумы Михаил Балакин от партии "Союз горожан", электромонтер МГТУ "Станкин" Александр Горлов, основатель биржи "Алиса", а ныне фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета по предотвращению геноцида русского народа Алексей Назаров, гендиректор ООО "НИТЭК" Дмитрий Новиков, инженер-дефектоскопист Антон Тарасов, рок-музыкант Сергей Троицкий по кличке Паук, журналист Антон Красовский, сотрудник ООО "Газпром информ" Александр Милованкин, Станислав Полищук от "Партии социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — народу", Сираждин Рамазанов от Социал-демократической партии России, Ярослав Сидоров от партии "Коммунисты России", а также пенсионеры Александр Романов и Валерий Ручнов.