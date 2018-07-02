В Иванове выпал крупный град. Видео

Крупный град достигающий 7 сантиметров в диаметре выпал в понедельник в Иванове. Местная пресса и пользователи социальных сетей пишут, что счет автомобилей с разбитыми стеклами и вмятинами на кузове идет на сотни.

Также пострадали посевы: культурные растения были побиты падающими с неба кусочками льда.

Град постепенно перешел в ливень, и несколько улиц и дворов были подтоплены. Пострадал и местный торговый центр, в здание которого с улицы ворвалась вода и растеклась по полу.

О жертвах, пострадавших от разгулявшегося ненастья, пока что не сообщалось.