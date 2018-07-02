Сборная России готовится к Хорватии без Жиркова

Сборная России по футболу начала подготовку к четвертьфинальному поединку чемпионата мира против Хорватии. В команде Станислава Черчесова тренируются практически все футболисты за исключением Юрия Жиркова. В матче против Испании защитник был заменен в перерыве.

Медицинский штаб сборной России подозревает у российского футболиста воспаление сухожилия одной из мышц голени, сообщает официальный Twitter команды. Жирков пройдет дополнительное обследование, по итогам которого и будут определены дальнейшая тактика и сроки его восстановления.

Напомним, что в субботу, 7 июля сборная России поборется за выход в полуфинал чемпионата мира с командой Хорватии. Матч состоится на сочинском стадионе "Фишт". Игра начнется в 21:00. Прямая трансляция будет показана на сайте Вести.Ru.