В системе "Платон" зарегистрирован миллионный грузовик

Владелец юбилейного большегруза — перевозчик из Подмосковья. За первые три года работы система уже принесла в бюджет 50 миллиардов рублей. Деньги идут на ремонт и строительство новых дорог и мостов. При этом было принято решение тарифы не повышать.

— Ну что, поехали!

Почти три десятка лет Владимир Поважный — за рулем многотонной фуры. Его очередной рейс начинается с приятного сюрприза: большегруз Поважного стал миллионным транспортным средством, зарегистрированным в системе "Платон".

Новые датчики установлены, впереди — сотни километров пути. Водители грузовиков массой более 12 тонн уже три года оплачивают проезд по федеральным трассам через систему "Платон".

Цена проезда — рубль девяносто за каждый километр. И эти деньги идут на строительство и ремонт тех самых дорог, по которым проезжают эти многотонные фуры. На средства от "Платона" уже отремонтировано около двух тысяч километров автомагистралей и более 30 мостов.

Ростовские водители теперь ездят из одного района города в другой по реконструированному мосту. Построенный еще в середине прошлого века, он пришел в негодность. Мост даже хотели закрыть, но потом решили отремонтировать. Цена — 6 миллиардов 300 миллионов рублей. Почти половина денег поступила благодаря системе "Платон".

— Мы ждали этого долго. Наконец-то с радостью ездим и получаем удовольствие!

Фрунзенский мост в Самаре — без него город задохнется в пробках. Он строится ударными темпами и уже наполовину готов. Мост через Терек, стоявший без ремонта больше 60 лет, отстроили заново — теперь водителям не нужно делать крюк в 140 километров. И в Ярославле праздник — мост через реку Которосль открыли для движения.

Легковые автомобили с логотипом "Платона" сейчас можно встретить на всех федеральных трассах. Специалисты фиксируют каждый большегруз. Спрос с неплательщиков строгий.

"Принято решение о том, что необходимо передать полномочия по контролю за работой системы "Платон", за движением грузовиков в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта. Это решение горячо приветствуется перевозчиками. Это повысит возможности для того, чтобы средства, которые мы получаем, в большем объеме поступали на ремонт таких замечательных объектов", — говорит министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Порядка 20 миллиардов рублей в этом году поступит в дорожный фонд от системы "Платон". На эти деньги построят и реконструируют еще не менее 11 мостов.