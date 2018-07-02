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2 июля 201818:58

Уолтер Уайт может вновь появиться на экранах

Персонажи культового сериала "Во все тяжкие" Уолтер Уайт и Джесси Пинкман могут вновь появиться на телеэкранах. Об этом сообщили авторы проекта "Лучше звонить Солу", спин-оффа популярной криминальной драмы, сообщает Express.

О желании вернуть персонажей Брайана Крэнстона и Аарона Пола в интервью, приуроченном к 10-летию сериала "Во все тяжкие", заявил его создатель Винс Гиллиган. Такого же мнения придерживается сценарист сериала Питер Гулд.

"Вся съемочная группа оригинального сериала ждет возвращения Джесси и Уолтера на экраны. Но мы не хотим, чтобы это был какой-то короткий эпизод, такое событие должно быть масштабным", — отметил Гулд.

Иполнитель роли Джесси Аарон Пол отметил, что мечтает вновь сыграть юного авантюриста.

"Если создатели сериала найдут способ включить Джесси в сериал, я только за. Мне только хочется, чтобы это был не просто реверанс в сторону фанатов, а полноценное художественное высказывание. Я верю, что сценаристам это по силам", — отметил Пол.

Сыгравший Уолтера Уайта Брайан Крэнстон заявил, что благодарен этой роли за то, что она полностью изменила его жизнь. Поэтому актер готов в любой момент вернуться к образу озлобленного преподавателя химии.

"Мой ответ: "Да". Даже если Уолтер появится на экране на пару минут, думаю, это всем понравится", — заявил Крэнстон.

В августе состоится премьера четвертого сезона "Лучше звоните Солу", действие которого происходит до событий "Во все тяжкие". В первые три года в проекте уже появлялись герои из оригинального телешоу, однако Уолтер и Джесси в этом проекте пока не засветились.

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