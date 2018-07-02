Школьники, пропавшие в тайской пещере, найдены живыми

В Таиланде спасатели смогли обнаружить школьную футбольную команду, которая пропала в пещере. Все они живы.

23 июня группа из 12 мальчиков, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Из-за сильных ливней вход в пещеру затопило, и дети оказались заблокированы в ней. Как сообщает "Интерфакс", спасатели используют шланги и насосы, чтобы откачать воду из пещеры.