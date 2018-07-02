Тема:
Нелегалы в Европе 1 час назад
В портах Мальты заблокированы спасающие мигрантов суда
Два судна заблокированы в мальтийских портах. Эти суда участвовали в операции по спасению беженцев из Африки в Европу, которую проводила организация Sea-Watch. Организация утверждает, что доставившее на Мальту 234 мигрантов немецкое судно Lifeline задержано без всяких законных оснований.
Мальтийская прокуратура намерена взыскать с владельцев или арендаторов Lifeline компенсацию за привезенных на остров нелегальных мигрантов, сообщает "Интерфакс". По мнению представителей Sea-Watch, власти Мальты начали политическую кампанию по противодействию спасению мигрантов в Средиземном море. Они утверждают, что за последние три дня в море погибли более двух сотен нелегалов. Это антирекорд за последний год.
Италия категорически отказалась принимать мигрантов, которые пытаются перебраться через Средиземное море на другой континент. Мальта после долгих международных споров приняла судно Lifeline с 234 мигрантами на борту в конце июня.
Кстати, население Мальты составляет 460 тысяч 297 человек. Так что еще 234 мигранта – это увеличение населения острова на 0,05 процента.
Похожая ситуация произошла в начале июня с судном Aquarius, эксплуатируемым организациями SOS Mediterannee и "Врачи без границ", с более чем 600 нелегалами на борту. После отказа Италии и Мальты принять мигрантов у себя Испания объявила, что примет судно в Валенсии.
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